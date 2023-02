Terremoto Turchia: l’Italia in ansia per Angelo Zen

Pubblicato il 7 Febbraio, 2023

C’è un tecnico italiano disperso in Turchia.

Si chiama Angelo Zen, ha 50 anni ed è originario di Saronno, in provincia di Varese.

La famiglia, che abita tra Vicenza e Venezia, non ha più sue notizie e non riesce a contattarlo al cellulare.

L’uomo è un tecnico specializzato in macchinari per l’oreficeria, l’ultimo contatto con la famiglia risale alla domenica, alla vigilia del devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria.

In queste settimane stava lavorando in Turchia, i familiari non hanno saputo riferire con precisione la località esatta in cui fosse alloggiato.

Zen aveva abitato per molti anni a Romano d’Ezzelino, nel vicentino, dove vive ancora un figlio, prima di trasferirsi a Martellago, in provincia di Venezia, assieme alla moglie.

Dal Veneto per la Turchia è partita una squadra di 11 operatori sanitari del 118 e delle organizzazioni di volontariato da Toscana e Veneto assieme ai 50 vigili del fuoco, per affiancarli nelle operazioni di soccorso alla popolazione colpita dal sisma: lo rende noto il sindacato degli infermieri Nursing Up.

“Se Veneto, Toscana e Lazio sono in prima linea – afferma il Nursing Up – siamo certi che anche altre Regioni si attiveranno, da qui a breve, con i loro operatori sanitari, per non lasciare solo il popolo turco e quello siriano”.