Vi abbiamo raccontato della tragedia sfiorata a Lecce durante la mattinata di ieri. Sono stati attimi di terrore in città, ben più spaventosi, quelli che sono stati vissuti nel primo pomeriggio di oggi in via Barba, una via periferica del capoluogo salentino nei pressi di via Adriatica. Un uomo stava litigando con una vicina di casa, per motivi che sono ora sotto l’attenzione delle forze dell’ordine. Un litigio feroce, cruento, tanto che, al termine del quale, l’uomo ha cominciato a sparare dei colpi di pistola per aria. La donna, visibilmente scossa e terrorizzata, è scesa per strada e ha allarmato il 113, chiedendo aiuto. Sul posto sono così intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce, protetti dai giubbotti anti-proiettile.

Terrore in città, malore per alcuni residenti

Gli spari sono stati avvertiti in tutto il quartiere generando attimi di terrore in città. Alcuni residenti del posto hanno addirittura avvertito un malore provocato dalla paura, tanto che è stato necessario anche l’intervento dei sanitari del 118. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno fermato l’uomo, un 30enne del posto, ed hanno appurato che l’arma fosse un semplice scacciacani. L’uomo, ora rischia una denuncia per minaccia aggravata, ma sarà il lavoro della Polizia a fare ulteriore chiarezza sull’accaduto e sulla sua posizione.