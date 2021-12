Torino: smascherato un grosso giro di droga, arrestate 8 persone

Nella mattinata di oggi, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, personale della Questura di Torino, Commissariato di P.S. San Paolo, ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino, nei confronti di otto soggetti indagati a vario titolo per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti:

– M.M. classe 1993, residente in Torino (custodia cautelare in carcere);

– M.F., classe 1986, residente in Torino (custodia cautelare in carcere);

– B.E., classe 1997, residente Torino (custodia cautelare in carcere);

– M.J., classe 1987, residente in Torino (custodia cautelare in carcere);

– D.D. M., classe 1977, residente in Torino (custodia cautelare in carcere);

– C.C., classe 1991, residente in Torino (custodia cautelare in carcere);

– M.A., classe 1989, residente in Torino (arresti domiciliari);

– L.A., classe 1980, residente in Torino (obbligo di presentazione alla P.G.).

L’attività d’indagine trae origine da un arresto per detenzione ai fini di spaccio di circa 400 gr di marijuana operato in zona San Paolo dal personale in servizio di volante, nel settembre 2019, a carico di un cittadino italiano.

La successiva complessa attività investigativa, supportata da attività tecnica e da servizi di osservazione anche con l’apporto di telecamere fisse e mobili, ha consentito di disarticolare una fitta rete di soggetti, dediti in forma continuativa allo spaccio di sostanze stupefacenti di varia tipologia (cocaina, hashish, marijuana) prevalentemente in zona San Paolo di Torino.

Nel corso della pregressa attività d’indagine venivano sequestrati gr. 255 di cocaina e gr 400 di marijuana e venivano arrestate in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti 4 persone.

Nel corso delle perquisizioni di oggi è stata rinvenuta e sequestrata ulteriore sostanza stupefacente a carico di alcuni indagati:

gr. 60 circa di cocaina, gr. 16 circa di hashish, gr, 3,5 di marijuana a carico di D.D.M.;

gr. 30 circa di cocaina a carico di M.J.