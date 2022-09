Totti in contropiede: “É stata Ilary a tradire per prima”. E spunta il clamoroso nome del possibile amante della Blasi

Pubblicato il 12 Settembre, 2022

Nonostante le ultime voci, che parlano di Francesco Totti e Ilary Blasi “costretti” a vivere sotto lo stesso tetto nella villa di Sabaudia, la “telenovela” tra i due continua a regalare colpi di scena imprevisti e imprevedibili.

Totti rompe il silenzio: “Non sono stato io a tradire”

L’ultima svolta di questa storia è l’intervista rilasciata al Corriere dalla Sera da Francesco Totti, il quale accusa l’ormai ex Ilary Blasi di aver tradito per prima.

“Abbiamo avuti alti e bassi – spiega l’ex Pupone – poi qualcosa si è rotto. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso, ma io soffrivo da tempo. Ci abbiamo provato a salvare il matrimonio, ma nessuno ha voluto tentare qualcosa di più”.

Poi lancia la bordata: “A settembre dell’anno scorso mi sono arrivate delle voci da persone fidate, secondo le quali Ilary mi tradiva. Non volevo crederci e in vent’anni non l’ho mai controllata, ma alla fine le ho guardato il cellulare e ho visto che c’era una terza persona che faceva da tramite con un altro. Non mi faccia dire il nome però”.

Chi è il presunto amante di Ilary Blasi?

Il nome del presunto amante di Ilary Blasi Totti non l’ha detto, ma il mondo del gossip già si è messo in moto e sembra che sia stato già scoperto: Cristiano Iovino, personal trainer, influencer e soprattutto tifosissimo della Lazio.

Secondo Il Messaggero la passione tra la showgirl e l’influencer sarebbe nata a Milano, dove i due soggiornano per motivi lavorativi.

I ben informati sostengono che sia stata l’hair stylist Alessia Solidani, amica della presentatrice, ad aver fatto da tramite tra i due.

Intanto già c’è un indizio che confermerebbe le indiscrezioni trapelate: Cristiano Iovino ha deciso di chiudere momentaneamente il suo profilo Instagram, che vanta ben 55mila followers. Si tratta di una decisione sofferta e alla base deve esserci qualcosa di “grosso”.

Allo stesso Iovino, molto noto nella zona di Roma Nord, sono stati attribuiti diversi flirt con donne molto in vista dello spettacolo come Giulia De Lellis, Zoe Cristofori e Sabrina Ghio.

Il Messaggero ha provato a contattare l’influencer per raccogliere maggiori informazioni, il quale ha preferito trincerarsi dietro un laconico “no comment” che forse dice più di mille parole.