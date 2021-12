Le strade salentine continuano ad essere teatro di tragedie e, giorno dopo giorno, il numero aumenta. Un uomo di 70 anni è stato travolto da un’auto mentre era in bici e l’incidente si è trasformato in un dramma. Poco prima dell’incidente sulla tangenziale est avvenuto nella serata di ieri, infatti, nel tardo pomeriggio, per cause ancora da chiarire, sulla strada che collega Tricase ad Alessano, nei pressi del Santuario della Madonna del Gonfalone, un 70enne di Lucugnano, è stato investito e travolto da un’auto, una Ford Focus Station Wagon. L’uomo, A.D.R. le sue iniziali, si trovava in sella alla sua bici e, come detto, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Travolto da un’auto mentre era in bici, 70enne in terapia intensiva

L’impatto tra auto e bici è stato violentissimo, tanto che il 70enne è sbalzato dalla sella, ha impattato contro il parabrezza della vettura con cui si era scontrato, distruggendolo, e poi è caduto rovinosamente sull’asfalto. Appena lanciato l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in Ospedale, con codice rosso. I medici del nosocomio, purtroppo, sono stati costretti ad amputargli una gamba. Il 70enne si trova in terapia intensiva perché, purtroppo, ha riportato anche un’emorragia cerebrale e diverse fratture alle vertebre. Sul posto in cui l’uomo è stato travolto da un’auto, inoltre, sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Tricase che hanno sequestrato l’auto e compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dei fatti.