Vanessa Spoto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in gara per Miss Mondo Italia

Pubblicato il 16 Giugno, 2022

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà in gara per il titolo di Miss Mondo Italia. Si tratta di Vanessa Spoto, che fu scelta nell’annata del programma 2020/21 da Massimiliano Mollicone.

Il numero 7 per rappresentare la Toscana

Per la Spoto e Mollicone però la storia d’amore si interruppe pochi mesi dopo il suo inizio esternamente al programma televisivo. Adesso lei si trova in lizza per uno dei titoli di bellezza più prestigiosi al mondo e la sua partecipazione al concorso è stata mostrata sia dal profilo ufficiale del concorso che da un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui la stessa Vanessa si mostra in gara. Con il numero 7 rappresenterà la Toscana e la finale, per scoprire se sarà lei a spuntarla, come riportato dal sito ufficiale, è in programma sabato 18 giugno a Gallipoli.

La somiglianza con Giulia De Lellis e la brevità del rapporto con Mollicone

La Spoto ha fatto parlare di sé ai tempi di Uomini e Donne per la sua somiglianza con Giulia De Lellis e parecchi utenti furono polemici perché secondo loro lei era andata dal chirurgo per somigliare a Giulia, ma nonostante ciò non ha mai replicato. Massimiliano Mollicone fu subito attratto da Vanessa quando lei gli si presentò. In seguito gli fece conoscere anche sua madre, ma dopo la fine del programma iniziarono i litigi, accompagnati dalle proposte per andare a convivere fino ad agosto 2021, quando venne annunciata la rottura definitiva.