Incidente mortale: coppia di sposi si schianta con la moto mentre va da Vasco Rossi

Pubblicato il 20 Maggio, 2022

Tragico pomeriggio di sangue sulle strade italiane, dove si continuano a piangere vittime sempre più spesso. E a nulla valgono gli appelli che giungono dalle associazione delle vittime della strada, che cercano disperatamente di mantenere altissima l’allerta, di sensibilizzare chi si mette alla guida, e le istituzioni che hanno la responsabilità della qualità delle infrastrutture pubbliche e della viabilità.

Due motociclisti di romagnoli, marito e moglie, in sella sulla stessa moto, sono morti schiantandosi contro un camion. I due mezzi procedevano sulla Gardesana nello stesso senso di marcia, in direzione di Trento.

L’incidente mortale è avvenuto poco prima delle 17 e sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino emergenza, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco di Dro e di Arco, ma per i due motociclisti non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate non davano scampo.

Pare che i due provenissero dalla provincia di Cesena e che stessero viaggiando per andare a godersi il concerto di Vasco Rossi.

E proprio a causa dell’importante afflusso di veicoli in direzione della Trentino Music Arena, dove sono attesi 12.000 fan, anteprima della data zero di domani con 120.000 persone, è stato chiuso temporaneamente lo svincolo autostradale di Trento Sud.

E un altro incidente mortale si è verificato sulla Jonio-Tirreno, importante arteria stradale della provincia di Reggio Calabria. Lo scontro tra una Fiat Uno e una Volkswagen Passat ha provocato la morte una persona e il ferimento di altre tre.