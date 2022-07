Vladimir Luxuria in bikini assieme alla madre in Molise

Pubblicato il 20 Luglio, 2022

Vladimir Luxuria non perde mai occasione per far parlare di sé e dopo le vacanze in Croazia è ritornata nella sua amata Puglia assieme ad alcuni amici. Adesso si è spostata in Molise assieme alla madre Maria Michela.

La foto con la madre su Instagram

Luxuria, attivista Lgbt, si trova sulla spiaggia di Campomarino in bikini e su Instagram ha immortalato i momenti passati in spiaggia. Si nota come entrambe indossino degli occhiali da sole super cool e nei commenti i followers si vede tutta l’ironia dei followers, uno dei quali scrive: “Gli occhiali trendy della tua mamma fanno intendere quanto sia una donna simpatica e dolce“. Un’altra invece afferma: “Belle queste mamme che accettano i figli come natura”. Il rapporto adesso con la madre è molto bello, ma inizialmente entrambi i genitori fecero molta fatica a metabolizzare la sua scelta di diventare donna. Di questo ne è un esempio un racconto fatto tempo fa nel quale Luxuria disse: “Sentivo le urla di mio padre e di mia madre che stavano litigando, incolpandosi l’uno con l’altra”.

La transizione mai completa

Adesso il padre è stato anche ospite al Gay Pride e tutto questo fa capire come tra Luxuria e i genitori ci sia stata una riconciliazione. Nonostante ciò però non ha mai completato il suo percorso di transizione e si è sottoposta soltanto a diversi interventi chirurgici e a cicli ormonali. “L’anestesia mi terrorizza – ha detto –. Anche se poi è vero: mi sono rifatta naso, labbra e seno in una botta sola. E, a dire il vero, attiravo l’attenzione degli uomini più come trans. La transizione richiede varie fasi: avendo piena proprietà del corpo si può fermare in qualsiasi momento. Ma anche andare avanti; non è detto che non cambi sesso del tutto. La pensava così anche Eva Robin’s”.