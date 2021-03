Partite Iva in corteo, “più ristori o si riapre dopo Pasqua”

“Dopo Pasqua riapriremo le nostre attività con o senza autorizzazione”. Lanciata la sfida al governo Draghi e al governatore della Campania De Luca. Stop alle Restrizioni che da ben 13 mesi li vedono chiusi o parzialmente aperti. L’annuncio di circa 200 ristoratori in piazza Amendola a Salerno. Ma anche, baristi, barbieri, balneari e tassisti sono ritornati in strada per manifestare tutta la loro rabbia e per chiedere ristori più sostanziosi. Tutti hanno chiesto un adeguato ed esaustivo piano socio-economico che ponga attenzione a tutte le categorie di Partite Iva, fortemente penalizzate da questa emergenza pandemica. In caso contrario, si è pronti a riaprire nonostante le restrizioni in atto.