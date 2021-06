Terremoto 1908, scoperta storica: rilevata la faglia che causò il sisma

Scoperta eccezionale fatta dall’Università Catania e di Kiel (Germania) e dall’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. È stata individuata nei fondali dello Stretto la faglia che provocò il terremoto del 28 dicembre 1908 di magnitudo 7.1 e la conseguente morte di oltre 100 mila persone.

La ricerca pubblicata da ‘Earth-Science Reviews:

L”ecografia’ del fondale ha consentito di individuare in modo inequivocabile una profonda spaccatura nel fondale dello Stretto di Messina. La faglia mostra evidenze di attività recente poiché disloca il fondale marino con scarpate fino a 80 metri di altezza. La struttura corre lungo l’asse dello Stretto ed è individuabile a circa 3 km dalle coste della Sicilia alla latitudine di Messina, la spaccatura curva verso Est penetrando nell’entroterra calabro per proseguire poi lungo l’asta fluviale del torrente Catona, una incisione fluviale tra Villa San Giovanni a Nord e Reggio Calabria a Sud. La faglia è inclinata verso Est e raggiunge la lunghezza massima di 34,5 km. Secondo le relazioni lunghezza-magnitudo, la faglia è in grado di scatenare terremoti di magnitudo 6.9, una energia molto simile a quella liberata durante il terremoto del 1908. La ricerca affronta inoltre il meccanismo all’origine dell’allontanamento in atto tra la Sicilia e la Calabria (circa 3,5 mm all’anno), individuandone il motore nelle profondità crostali. Questo movimento avverrebbe sotto l’effetto della gravità ed in maniera quasi asismica, ma incoraggerebbe la rottura fragile di alcune faglie più superficiali.