(covid) Liguria 110 nuovi contagi, risalgono i positivi

Risale il numero dei totali positivi in Liguria, ora 1.701 (+97) con 110 nuovi contagi oggi e un nuovo incremento degli ospedalizzati: 21 (+2) anche se restano stabili i malati in terapia intensiva (6).

E’ quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero della Salute.

La nuova vittima del covid aveva 60 anni ed è deceduto il 18 luglio all’ospedale Villa Scassi di Genova.

A livello territoriale i nuovi contagi sono stati per oltre la metà (57) registrati a Genova. Altri 20 a Imperia, 10 a Savona, 8 nel Tigullio e 13 a Spezia. Non riconducibili alla residenza in Liguria 2 nuovi positivi.

Nella campagna vaccinale risultano somministrate 1.560.023 dosi, pari al 90% di quanto consegnato dalla struttura commissariale.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 13.899 vaccinazioni (11.002 del tipo mRna, 2.897 a vettore virale). Hanno completato il ciclo 524.466 persone con vaccini mRna e 90.235 con AstraZeneca.