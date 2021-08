Pontinia, pericolo di disastro ambientale dopo l’incendio alla Sep: il video messaggio del sindaco Medici

Ancora un incendio di un impianto di stoccaggio di rifiuti n provincia id Latina. Come non andare, con la memoria, a quanto successo appena un anno fa quando ad Aprilia l’incendio della Loas fece alzare in cielo un fumo nero, denso e cancerogeno per giorni e giorni.

Stavolta è toccato all’impianto della Sep di Pontinia anche se l’incendio sviluppatosi nella notte all’interno di uno dei capannoni, non provocherà un altro il disastro ambientale.

Questo quanto affermato dal sindaco di Pontinia, e presidente della provincia di Latina, Carlo Medici, in un video messaggio col quale ha voluto rassicurare i cittadini.

Le fiamme, propagatesi intorno alle 22, sono state domate piuttosto in fretta dai vigili del fuoco accorsi sul posto, grazie soprattutto al fatto che l’impianto, al contrario di quanto successo nel già citato incidente alla Loas, non tratta materie plastiche ma compost, ovvero quel fertilizzante che viene ricavato dal rifiuto così detto umido.

Niente nube tossica quindi, anche se il fumo continua a salire dal sito del rogo.

Sul posto i tecnici di Arpa Lazio che in breve tempo, 24-48 ore dice Medici, dovranno stabilire il grado di inquinamento prodotto. Fino a quel momento l’indicazione è quella già fatta nelle scorse ore ovvero, per i residente nelle immediate vicinanze del sito, non stare all’aria aperta e tenere le finestre chiuse.

Il sindaco poi chiude il proprio messaggio annunciando che in mattinata farà un nuovo sopralluogo e che manterrà comunque informati i cittadini sull’evolversi della situazione.