Sardegna: una serra di marijuana e 85 chili di droga nascosti in un casolare, 21enne in manette

Nei guai anche un 66enne di Cala Gonone, arrestato dai carabinieri per spaccio di droga.

85 chili di marijuana, una serra con ben 126 piante di cannabis e 75 grammi di hashish. Droga che, una volta venduta nel mercato illegale delle sostanze stupefacenti, avrebbe fruttato migliaia e migliaia di euro. Il “titolare” della rivendita illecita di droga sarebbe un 21enne di Siniscola, che è stato arrestato dai carabinieri con la pesante accusa di “produzione e vendita di sostanze stupefacenti”. I militari – durante la perquisizione – hanno recuperato anche tutta la attrezzatura per la coltivazione intensiva della droga: lampade alogene e fertilizzante. Ora il giovane – inizialmente costretto agli arresti domiciliari – sarà obbligato, su decisione del giudice delle indagini preliminari, all’obbligo di dimora nel “territorio di residenza”, scrive il magistrato. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso: i militari vogliono capire se ci siano altre persone coinvolte nel traffico di droga.

Spacciatore in manette

Durante una serie di controlli effettuati negli scorsi giorni dai carabinieri è finito in manette anche un 66enne, ufficialmente pensionato, trovato a Cala Gonone in possesso di 488 grammi di marijuana, 8 grammi di cocaina, 3 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Oltre che 1.290 euro in contanti che – secondo i militari – sarebbero il provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il 66enne il giudice per le indagini preliminari ha disposto “l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria”, si legge nel verbale messo nero su bianco dagli inquirenti.

