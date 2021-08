Cuneese, il 5 settembre la 3^ cicloturistica internazionale “Route del Marguareis”

Domenica 5 Settembre 2021 si terrà la 3^ edizione della Route del Marguareis, da Tenda (Francia) a Chiusa di Pesio (Italia), attraverso gli splendidi scenari della Ciclovie Alpi del Mediterraneo, percorrendo per intero, in gruppo condotto da accompagnatori cicloturistici, anche la derivazione della Ciclovia del Duca (oggetto di un recente importante intervento da parte delle squadre Forestali della Regione Piemonte grazie al progetto di recupero dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime).

Si tratta di una manifestazione cicloturistica internazionale non competitiva, per atleti con buone capacità fisiche e tecniche, con E-Bike (consigliato) o Mountain-Bike muscolari. Per l’edizione 2021 il tracciato presenta uno sviluppo di 54 km e un dislivello positivo di circa m 1800, con punti di ristoro e di assistenza (parziale possibilità di ricarica e-bike).

Il percorso dell’edizione 2021 della Route del Marguareis

Anche per il 2021 il percorso scelto, differente per ogni edizione, si presenta inedito e sorprendente e tiene conto delle limitazioni alla viabilità dovute ai danni della tempesta Alex dell’ottobre 2020. Da Limone, raggiunta Tenda in treno con la Ferrovia delle Meraviglie (Luogo del Cuore FAI 2020) si risale in MTB lo stretto fondovalle Roya sulla martoriata Ex Route Nationale 204 (in corso di ripristino e con tratti sterrati) e successivamente si rimonta al Colle di Tenda geografico per la “mitica” vecchia strada a serpentina detta dei 50 Tornanti, a fondo naturale.

Un tratto del percorso della Route del Marguareis

Superati gli ottocenteschi Forti di Tenda, l’itinerario continua in quota lungo lo spartiacque alpino principale per lo spettacolare e panoramico tracciato internazionale della strada bianca Limone-Monesi Briga Alta – Alta Via del Sale. Dalla Capanna Morgantini si proseguirà con l’attraversamento della Conca della Carsene e la discesa in Valle Pesio per la Ciclovia del Duca, su una piccola via ex militare quasi totalmente risistemata nel 2021, anche nel tratto a monte. Questo tratto visita ambienti rupestri con rocce calcaree, magri pascoli dominati dalla mole dolomitica della Punta Marguareis, aride zone carsiche di aspetto lunare ricche di fenomeni geologici, valloni ruvidi e selvaggi. Infine, dal Piano delle Gorre, veloce trasferimento a Chiusa di Pesio in MTB lungo la viabilità ordinaria.

La manifestazione è organizzata dal Conitours – Consorzio Operatori turistici di Cuneo con il supporto del Club di Prodotto Cuneo Bike Experience e degli Accompagnatori Cicloturistici, con il sostegno dell’Acqua San Bernardo di Garessio, dell’AIB di Chiusa Pesio, Garessio e Peveragno; con la collaborazione di SELI Peveragno Soluzioni Elettriche industriali, Bottero Ski – Bike, Cicli Becchis, Albergo Cannon d’Oro, Orto Cuneo di Simona Grosso, Studio Fresia e Safe Quality Sistem di Mondovì, delle Associazioni: Pro Loco “Turismo in Valle Pesio”, Bike Camp Pianbosco, Wolf Trails-Mountain Bike & Trekking Adventures, Amico Parco, Gira e Tuira, Associazione e Commercianti Alta Valle Pesio; con il patrocinio dell’ATL del Cuneese, dell’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, dei Comuni di La Brigue, Tenda, Limone Piemonte, Briga Alta, Chiusa di Pesio e dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo.

