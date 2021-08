Il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive all’Ospedale San Martino di Genova, è stato sottoposto a intimidazioni, più e più volte. Lunedì sera, è stato aggredito verbalmente. Sono stati colpiti da minacce di morte lui la sua famiglia. Il noto infettivologo era appena rientrato con la moglie e i figli da una breve vacanza in Sardegna. Era a Genova alle dieci, quando l’aereo è atterrato, come ricorda il Corriere.

Bassetti: “Sto per rientrare e vedo su di me uno sguardo di persona che mi riconosce”

Alle undici ha raggiunto la sua abitazione. Aggiunge: “Poi sono uscito per comperare certi piccoli sigari che ogni tanto fumo: c’è un tabaccaio, vicino a casa, aperto fino a tardi. Sto per rientrare e vedo su di me uno sguardo di persona che mi riconosce. Ha cominciato a ricoprirmi di insulti e mi urlava: ‘I vaccini fatteli tu’. E ancora: ‘Ti ammazzo'”.

Il professore continua a raccontare: “Non mi sono avvicinato a casa e ho tirato dritto, come se non avessi sentito, mentre lui mi gridava: ‘Girati s…’. Così mi aveva istruito la Digos: sono sotto sorveglianza e ho subito chiamato una loro pattuglia di cui ho il numero diretto, senza passare dal 112. In tre minuti sono arrivati”. E’ possibile che, grazie alla sua attenzione e al pronto intervento, la situazione non sia degenerata e le ingiurie non siano diventate percosse. L’aggressore “Quando ha sentito le sirene è corso via, ma è stato subito raggiunto dagli agenti. Ho saputo che si tratta di un uomo di 46 anni che è stato portato in Questura“.

No vax: perché creare tensione in una famiglia?

“Abito in una zona residenziale di Genova, era piuttosto tardi, anche se in giro c’erano persone che hanno assistito alla scena e sono pronte a testimoniare. Ma soprattutto ero preoccupato per la mia famiglia. Mia moglie e i miei figli erano in casa e hanno sentito le grida. Oggi il più piccolo, che ha 12 anni, è voluto andare via“.