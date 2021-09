MARTEDÌ IL CONSIGLIO COMUNALE APERTO CON LA VICEMINISTRA TODDE

Un consiglio comunale monotematico sulla crisi siderurgica del territorio e sulle prospettive occupazionali: si svolgerà martedì 14 settembre al Metropolitan un dibattito aperto sui problemi dell’industria alla presenza della viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde. All’incontro, previsto per le ore 13, oltre all’amministrazione, ai consiglieri comunali e ai rappresentanti del Ministero, interverranno la Regione Toscana, Jsw Steel Italy, Liberty Magona, il commissario straordinario della Lucchini spa in a.s., Confindustria, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Organizzazioni Sindacali Confederali e di Categoria e Camping Cig.

L’incontro è stato organizzato a seguito della mozione, accolta all’unanimità, della lista civica Ascolta Piombino: un consiglio comunale aperto volto a creare un dibattito sulla vertenza Jindal e, più in generale, un confronto sul tema del lavoro nel territorio e il futuro del settore.

“Sono anni che al Ministero si svolgono periodicamente riunioni sulla crisi industriale piombinese – hanno detto il sindaco Francesco Ferrari e l’assessore al Lavoro e Attività produttive Sabrina Nigro -. L’auspicio è che adesso che il Governo viene ad ascoltare le testimonianze dirette degli attori sul territorio, questa possa essere l’occasione storica per dare avvio a risposte concrete. Al destino del polo siderurgico sono legate questioni fondamentali, riguardanti occupazione diretta e indotto, smantellamenti e bonifiche, logistica portuale, infrastrutture, concessioni demaniali; temi sui quali la città di Piombino ha urgente bisogno di risposte”.

L’incontro è sottoposto alla normativa anticovid. Per partecipare sarà necessario esibire il Green Pass. La capienza è limitata, l’accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti.