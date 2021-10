Dopo gli episodi dei giorni scorsi, ancora un arrestato per spaccio nel Salento. Continua senza sosta l’azione di contrasto delle forze dell’ordine salentine al fenomeno della detenzione e della compravendita di sostanze stupefacenti all’interno della provincia di Lecce. L’ultimo episodio ha visto impegnati i militari salentini nelle giornate del 13 e del 14 ottobre. I Carabinieri della Stazione di Campi Salentina, insieme ai colleghi Sezione Operativa Dipendente del Norm della Compagnia locale, dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Puglia” e del Nucleo cinofili di Modugno, in seguito a servizio straordinario di controllo territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, infatti, hanno arrestato per spaccio, P.G. 56enne di Campi Salentina.

Arrestato per spaccio 56enne, ora ai domiciliari

All’interno di questo servizio sono state effettuate due perquisizioni ai danni dell’uomo, sia quella veicolare che quella domiciliare. Ed è all’interno di questi controlli che l’uomo è stato trovato in possesso di sette involucri contenenti in tutto 625 grammi di hashish ed anche di due bilancini elettronici di precisione. L’uomo è stato prima arrestato e, infine, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.