MANUTENZIONE STRADALE

Continua l’opera di monitoraggio e manutenzione del territorio del Comune di Piombino. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti vari interventi riguardanti il rifacimento della segnaletica orizzontale e il ripristino della segnaletica verticale, nonché interventi di messa in sicurezza e sistemazione delle carreggiate e dei marciapiedi.

“Queste opere di ripristino e messa in sicurezza delle strade – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Marco Vita – vanno ad inserirsi nel contesto generale delle attività di monitoraggio e manutenzione costante del Comune di Piombino che effettuiamo. Interventi di questo tipo, oltre a riguardare aspetti inerenti la cura del decoro urbano, sono indispensabili al fine di garantire la sicurezza dei cittadini nelle nostre strade: essi permettono di prevenire da un lato situazioni di pericolo e dall’altro favorire la viabilità, le attività lavorative e l’accessibilità ai servizi per disabili”.

In particolare in via Anita Garibaldi, in via Cairoli e in via della Repubblica è stata rinfrescata la segnaletica di carico e scarico merci; sempre in via della Repubblica sono stati realizzati uno stallo per disabili e vari stalli per motocicli; altri stalli per moto paralleli al marciapiede sono stati collocati in via Gori, per aumentare lo spazio di manovra degli autocarri Coop.

In via Veneto e in via Senni è stata rinfrescata la segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale e di stop; la segnaletica del parcheggio di via san Quirico è stata inoltre completamente rifatta.

All’interno del parcheggio di Calamoresca è stato realizzato un nuovo stallo per disabili e nella zona adiacente al vialetto di Marina di Salivoli sono state ripristinate le betonelle rialzate dalle radici degli alberi; lo stesso tipo di intervento di sistemazione della pavimentazione ha riguardato i marciapiedi di via Ferrer e il parco di Punta Paini a Riotorto.

In via Leonardo da Vinci alcune buche che erano apparse sulla carreggiata sono state coperte e al tempo stesso è stato rimurato un cartello che era stato abbattuto da un veicolo; anche su viale Italia sono stati ripristinati due cartelli abbattuti a seguito di incidenti.

Infine in piazza Aldo Moro è stato ricoperto un pozzino vuoto, una nuova rastrelliera per biciclette è stata installata alla scuola elementare dei Ghiaccioni e in piazzatta del Mare è stato revocato e ridipinto un posto per disabili.