Elezioni Sulmona, Pezzopane: “È pronta una storia nuova, buon lavoro al primo cittadino e alla nuova maggioranza”

“Un risultato straordinario. A Sulmona stravince il centrosinistra allargato e con un Pd primo partito. Gianfranco Di Piero è Sindaco della città di Ovidio e sono felice di questo risultato. Ringrazio il neo sindaco per questa grande vittoria di Sulmona, un risultato che aiuta e rafforza il centrosinistra in Abruzzo. In tutta Italia abbiamo risultati lusinghieri, Roma e Torino innanzitutto, ma anche in tante altre città in tutta Italia, dopo aver conquistato altre città al primo turno, tra le quali Milano, Napoli e Bologna.

A Sulmona il Pd è primo partito, con Teresa Nannarone prima degli eletti e con un grande lavoro del circolo del Pd a guida Franco Casciani. E’ proprio una bella vittoria, pulita è piena di futuro. Sono naturalmente a disposizione del Sindaco Di Piero per portare avanti le esigenze di Sulmona. Buon lavoro Gianfranco!” Così la deputata Dem Stefania Pezzopane ha augurato buon lavoro al sindaco di Sulmona.