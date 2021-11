La Regione Campania sostiene la cultura e l’editoria: “le librerie di prossimità”

7mila euro per libri del territorio

“La Regione Campania ancora una volta a sostegno della cultura e dell’editoria. La giunta, infatti, – a darne notizia il consigliere regionale di Italia Viva Vincenzo Santangelo – ha approvato una delibera che prevede un contributo di 7mila euro per ciascuna struttura per le biblioteche regionali e pubbliche per l’acquisto di libri di autori del nostro territorio”.

Librerie di prossimità

“I volumi – prosegue nella spiegazione Santangelo – dovranno essere acquistati solo nelle librerie di prossimità presenti in Campania: in questa maniera le risorse stanziate daranno un contributo concreto all’intera filiera libraria della Regione. Ancora una volta un atto concreto che aiuta la cultura ad andare avanti in un momento difficile come quello che stiamo vivendo”.