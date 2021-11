Rinviati i funerali della piccola Francesca. Disposta autopsia

Rinviati a data da destinarsi i funerali della piccola Francesca Cutello, morta nel sonno a Ragusa mercoledì scorso. Il corpo è, infatti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’esame autoptico per chiarire meglio le cause della sua prematura e improvvisa morte.

Aperto un fascicolo a carico di ignoti per accertare le cause che hanno portato la piccola al decesso. L’autopsia è stata fissata per il 6 novembre e verrà eseguita dal medico legale Francesco Coco e dal tossicologo forense Pietro Zuccarello.