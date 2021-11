Sezze, ufficializzata la giunta del nuovo sindaco Lidano Lucidi

E’ stata pubblicata questa mattina, sull’albo pretorio del comune di Sezze, la lista degli assessori e delle relative deleghe, che andranno ad affiancare il sindaco Lidano Lucidi durante la sua azione di governo della città.

Assessori che verranno presentati questo pomeriggio, alle ore 15, durante il consiglio comunale.

Tra le principali sorprese la nomina di Michela Capuccilli. Eletta nelle fila di Identità Setina, la Capuccilli si dimetterà, quindi, per assumere il ruolo di assessore con delega al Sociale – Sport – Cultura – Scuola – Associazionismo. Inoltre sarà la vice del sindaco.

Torna a ricoprire un ruolo nell’assise cittadina Pietro Bernabei. Professore e manager in pensione, ha già prestato la sua opera nelle due giunte guidate da Andrea Campoli principalmente come assessore al Bilancio. Assume le deleghe a Lavori Pubblici – Ambiente e Territorio – Viabilità. La sua nomina, si dice, dovrebbe portare alle dimissioni da consigliere della moglie, Marie France Pernarella. Staremo a vedere.

Entra in giunta anche Vincenzo Cardarello, 70 anni, al quale vengono affidate le deleghe a Urbanistica – Trasporto Pubblico – Decoro e Arredo Urbano – Sviluppo e recupero delle periferie – Patrimonio.

A Maria Dolores Fernandez Mayoralas Perez, anche lei candidata nella liste di Identità Setina, spagnola, le deleghe a Attività Produttive -Sviluppo Locale – Innovazione – Finanziamenti Pubblici – Politiche del Lavoro.

Quinto ed ultimo assessore, non ancora ufficializzato perché la sua nomina non compare ancora sull’albo pretorio, e perché al momento incompatibile per essere revisore dei conti della SPL, sarà Mauro Rezzini, collega del sindaco in quanto anch’egli commercialista. A lui la delega al Bilancio che, al momento, il sindaco riserva per se.

Il consiglio comunale di oggi sarà a porte chiuse, per le restrizioni imposte dalla pandemia, ma potrà essere seguito in streaming all’indirizzo https://sezze.consiglicloud.it/home.