Tifosi Salernitana aggrediti fuori Olimpico, un ferito

Alcuni tifosi della Salernitana sono stati aggrediti da ultras della Lazio all’esterno dello stadio Olimpico di Roma, prima del match tra le due squadre. Un tifoso, in particolare, ha subito una ferita superficiale alla coscia con un’arma da taglio. La polizia, secondo quanto fa sapere la questura, ha fermato le macchine dei presunti aggressori e nei riguardi delle persone a bordo sono in corso accertamenti per verificarne la posizione: fra questi, anche una persona gia’ sottoposta a Daspo.