Book City Milano: Al via la decima edizione

Amanti dei libri e della parola scritta: unitevi! Arriva la settimana pensata interamente per voi, con appuntamenti, scorpacciate di lettere e premi letterari: è Bookcity Milano 2021, dal 17 al 21 novembre. Sarà un’edizione speciale in cui si festeggeranno i 10 anni della manifestazione, con eventi in presenza e online, sul tema “DOPO”. Da oltre un anno ci interroghiamo su che cosa succederà DOPO. Dopo la pandemia, dopo i lockdown, dopo i lutti, dopo l’arrivo delle grandi risorse della Comunità Europea. Un grande sforzo collettivo di immaginazione, che trova nelle pagine dei libri il terreno più fertile di crescita. È questo che a #BCM21 ci domanderemo. Che cosa succederà DOPO? Cercheremo di rispondere mettendo al centro il libro, la parola e il dialogo. Più di 1.400 eventi in 260 sedi. Tutti gli eventi fisici saranno accessibili esclusivamente con Green Pass e su prenotazione, effettuabile dall’8 novembre sul sito ufficiale. Qui sotto puoi trovare le proposte per gli eventi da non perdere. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale.