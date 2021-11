Comiso: sospensione pagamento bollette canone idrico 2020

Comunicazione importante da parte del Comune di Comiso: “Da un controllo a campione effettuato dall’assessore ai tributi, Manuela Pepi e dalla dirigente di area, la dott.ssa Iacono, è emerso che le bollette trasmesse agli utenti sono state calcolate su tariffe non conformi a quelle attualmente vigenti, determinando bollette sull’idrico 2020, più elevate di quanto invece previsto. Per questo motivo, l’assessore Pepi invita i cittadini a sospendere il pagamento. Coloro i quali avessero già provveduto, potranno nei prossimi giorni trovare un modulo già predisposto e pubblicato sul sito del comune, o disponibile presso gli uffici del comune al fine di conguagliare la somma versata con le bollette future. L’Assessore si scusa per l’inconveniente garantendo immediata rettifica e trasmissione delle bollette e puntualizzando infine che non vi è stata alcuna volontà di arrecare un danno ai cittadini ma un mero errore tecnico del programma di elaborazione dei dati esterno agli uffici comunali.”