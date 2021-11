A Tor Bella Monaca in esposizione il trofeo di Euro2020. Uno stimolo per i piccoli futuri calciatori

La Coppa degli Europei arriva alla periferia di Roma. Il trofeo, vinto dagli azzurri questa estate, è stato esposto nel pomeriggio nella sala consiliare del sesto municipio, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dopo aver fatto tappa in mattinata a Ostia. Un momento di gioia e aggregazione per i tanti appassionati, bambini e non solo, che si sono messi in fila per una foto ricordo. “Quando la Figc ci ha detto che era possibile esporre la coppa, con il sindaco ci siamo detti di farlo sui territori più lontani, che hanno bisogno di attenzioni – ha spiegato l’assessore al turismo, sport e grandi eventi Alessandro Onorato – È un gesto che ha valore simbolico, è un primo passo”. Tanti giovani bambini membri di squadre di calcio della zona si sono accodati per vedere il trofeo. “Per loro è un sogno – racconta un accompagnatore – Vorrebbero tutti arrivare a confrontarsi sui grandi palcoscenici. Il fatto che la coppa sia qui, in un municipio con tante problematiche, fa riappacificare con lo sport”.