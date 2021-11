Pietralata, arrestato pusher 42enne, sequestrato hashish, pistole e coltelli

Gli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Porta Pia, invece, hanno arrestato B. L. romano di 42 anni per detenzione e porto di arma clandestina, detenzione di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante l’attività di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un’auto provenire da Via dell’Acqua Marcia a forte velocità e poi, alla loro vista, rallentare bruscamente per poi svoltare su Via Silvano. Fermato il veicolo per un controllo, il 42enne sin da subito ha manifestato un eccessivo stato di agitazione.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire all’interno della tasca destra del giubbotto due coltelli, uno con manico in legno e lama sporca di sostanza stupefacente del tipo hashish e l’altro a farfalla, grigio cromato mentre all’interno del marsupio che aveva a tracolla, in una fodera bianca, è stata trovata una pistola semiautomatica cal. 6.35 con matricola abrasa e caricatore inserito rifornito con 3 proiettili dello stesso calibro, oltre a denaro contante pari a 390,00 euro. All’interno degli slip, invece, sono stati rinvenuti involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina e pasticche MDMA.

Durante la perquisizione domiciliare invece è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo hashish e una pistola lanciarazzi cal.22 con relativo tromboncino, caricatore inserito e rifornito di 6 colpi a salve oltre ad una scatolina metallica contenente ulteriori 10 colpi. La sostanza stupefacente rinvenuta pari a 2,6 grammi di cocaina, 13,5 grammi di hashish, 0.5 grammi lordi di MDMA unitamente al denaro, i coltelli e le due pistole è stata sottoposta a sequestro.