Qatar 2022: Olanda qualificata, ecco le 12 ammesse ai playoff

Italia testa di serie, pericolo Polonia di Lewandowski

L’Olanda si è qualificata per la fase finale dei Mondiali 2022 in Qatar. A Rotterdam, la squadra guidata da Louis Van Gaal ha battuto per 2-0 la Norvegia, chiudendo al primo posto il Girone G con 23 punti, davanti alla Turchia, seconda e ammessa quindi agli spareggi. Gli scandinavi sono stati eliminati. L’Olanda è la decima Nazionale europea a conquistare il pass per il torneo iridato e si aggiunge a Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Serbia, Spagna, Svizzera e Inghilterra. Alla fase finale sono già ammesse anche il Brasile per il Sudamerica e lo stesso Qatar, Nazionale del Paese ospitante. Sì completa anche il quadro dei playoff, che si disputeranno a fine marzo con l’Italia tra le 12 che si giocheranno gli ultimi 3 posti disponibili per le europee. La squadra di Mancini è testa di serie, pertanto disputerà la semifinale (24/25) in casa. Successivamente, le finali (28/29 marzo) si giocheranno poi in campo neutro. TESTE DI SERIE: Portogallo, Scozia, Italia, Russia, Svezia, Galles NON TESTE DI SERIE: Turchia, Polonia, Macedonia del Nord, Ucraina, Austria, Repubblica Ceca. Sorteggio il 26 novembre.