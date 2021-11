Asolo,“All’Inferno!”: nella sala consiliare incontro sulla Divina Commedia in lettura e musica per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

18.11.2021 – C’è chi si ritrova per una selva oscura e chi invece si ritrova per una selva alchemica.

È il caso del Dante Alighieri ritratto da Tobia Ravà nel quadro “Dante nella selva alchemica”, nel quale le figure del Sommo Poeta e del bosco circostante vengono composte da un mosaico di simboli numerici. Ravà, protagonista della mostra “Divine Armonie” allestita al Museo Civico di Asolo fino al prossimo 9 gennaio, ha realizzato l’opera su commissione del Museo Ebraico di Bologna per lo spettacolo “Dante e le vie degli Ebrei”.

Lo stesso quadro è stato ora scelto come immagine identificativa dell’evento “All’Inferno! La Divina Commedia in lettura e musica” in programma domenica 21 novembre alle ore 17 nella sala consiliare del municipio di Asolo, con letture a cura di Livio Vianello e musiche originali di Oreste Sabadin.

L’incontro è curato dalla Biblioteca Civica e rientra nel novero delle iniziative culturali per ricordare i 700 anni dalla morte di Dante, che come primo evento hanno proposto al Teatro Duse il già citato spettacolo “Dante e le vie degli Ebrei”.

La voce di Livio Vianello e le musiche e i suoni di Oreste Sabadin accompagneranno il pubblico nei canti I, III e V dell’Inferno. Una possibilità diversa di “entrare” nella Divina Commedia attraverso l’ascolto. Il lettore e il musicista ricreeranno col suono delle parole e degli strumenti i paesaggi e le emozioni che la lettura tradizionale del testo tende a celare.

In questo caso la lettura sarà un invito ad addentrarsi nell’Inferno dantesco: accompagnati dalle suggestioni delle parole e dei suoni ci si “smarrirà” per la selva oscura, si incontrerà Virgilio e poi via via discendendo le creature infernali, Caronte e Minosse, e i primi dannati.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Prima dello spettacolo, alle ore 15, l’artista Tobia Ravà condurrà una visita guidata alla mostra “Divine Armonie” al Museo Civico.

La prenotazione per l’evento in sala consiliare è obbligatoria allo 0423 952313, al 347 5735246 (anche WhatsApp) o all’indirizzo email info@museoasolo.it.

Per partecipare è necessario esibire il Green Pass.