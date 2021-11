Incidente stradale: muore Teresa Cavallero, medico anestesista

Genova. E’ accaduto questa mattina in via Dei Mille: Teresa Cavallero, medico anestesista 36enne, non è sopravvissuta allo scontro tra il suo scooter e un autobus. Stava viaggiando in direzione centro.

La donna aveva lavorato a Imperia per alcuni anni. Svolgeva ora la professione all’Ospedale Galliera: avrebbe sbandato, scontrandosi prima contro un’auto e poi con un autobus di linea, che proveniva dalla direzione opposta.

Ai soccorritori intervenuti sul posto le condizioni della dottoressa Teresa sono apparse subito disperate: le ferite erano gravi. Poco dopo, Teresa Cavallero è spirata. Era nata a Genova; aveva lavorato come anestesista al Gaslini e all’Ospedale San Martino, prima di prestare servizio presso l’Asl 1 di Imperia.