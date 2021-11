Tragedia a Fossano: muore mentre porta la spesa alla madre

Un fatto che ha sconvolto la comunità di Fossano: Stella Gramaglia, 55enne dipendente del Comune, non c’è più. A stroncarla nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 20 novembre, un infarto, che l’ha colta proprio mentre, come sua abitudine, portava la spesa alla madre anziana.

La tragedia a Fossano

Erano circa le ore 17 quando Stella è entrata in casa dell’anziana madre, nella periferia di Fossano, in via Imperia, per portarle la spesa. Un gesto ripetuto centinaia di volte, ma in questa occasione qualcosa nel suo fisico non ha retto. Subito dopo aver posato le borse, mentre era ancora in corridoio è stata colta da un malore.

La madre ha subito dato l’allarme, chiedendo anche l’aiuto dei vicini. Purtroppo i sanitari del 118, giunti in breve tempo sul posto, hanno potuto fare poco. A nulla sono valsi i diversi tentativi di rianimazione: Stella non si è più ripresa.

“Oggi perdiamo una grande Donna sempre pronta a mettersi a disposizione del prossimo e dell’Amministrazione”, ha scritto il sindaco Dario Tallone sul suo profilo Facebook. Sempre sul noto social network la ricordano anche i membri dell’Associazione Amici Pescatori Fossanesi: “è mancata improvvisamente Stella, nostra tesserata e soprattutto amica. Una persona buona e speciale.

Chi era Stella Gramaglia

Originaria di Fossano, Stella, 55 anni, era dipendente dell’ufficio Manifestazioni del Comune, distaccata ai servizi sociali durante il periodo di emergenza pandemica. Sette anni fa aveva già subito un grave lutto: la perdita dell’amato marito, Adriano Quaglia. Un uomo con il quale aveva il comune una grandissima passione, quella per la pesca sportiva.

Stella lascia ora la madre Maria e i fratelli Mario e Silvio.

Il rosario in suo ricordo verrà officiato lunedì 22 novembre, alle ore 19, nella Cattedrale Santa Maria e San Giovenale di Fossano. I funerali verranno celebrati, nello stesso luogo, martedì 23 novembre, alle ore 14,30; il corteo partirà dall’ospedale di Fossano, dov’è stata allestita la camera ardente.

