Milan: Fidanzata tarantina di Matteo Gabbia minacciata, lei si difende

La ragazza vittima degli ‘haters’: ‘Dovrebbero scuoiarti’

Ennesimo caso di odio ingiustificato nel calcio professionistico. Questa volta è toccato a Federica Ruggieri, fidanzata di Matteo Gabbia, difensore del Milan. All’indomani della sfida contro la Fiorentina, alcuni pseudo-tifosi rossoneri non hanno digerito la prova in chiaroscuro del centrale. A farne le spese, però, è stata la ventunenne tarantina, studentessa di giurisprudenza ed ex nuotatrice. “Gabbia che tu sia maledetto e questa serpe della tua donnetta che parla dovrebbero scuoiarla” si legge in un blog rossonero. Dopo aver ricevuto numerose minacce via social, Federica si è difesa attraverso una Instagram story: “Mi vergogno profondamente di appartenere allo stesso genere umano di persone ignoranti e frustrate che sfogano la loro rabbia repressa nei confronti di ragazzi di 20 anni, arrecando solo male gratuito. Ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero ma c’è un limite: esiste la dignità e il rispetto di una persona. Questa è la linea che distingue un tifoso da un ignorante, ed è questo che siete”.