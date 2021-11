Martina Franca: Sfruttamento prostituzione, 5 arresti

Il personale del Commissariato di Martina Franca ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di quattro uomini e una donna sudamericana, ritenuti responsabili di far parte di un’organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione nel Comune della Valle d’Itria. Il certosino lavoro degli investigatori, fatto di lunghi appostamenti e pedinamenti, ha portato alla luce un’articolata organizzazione con a capo un 58enne del posto che, insieme a una donna brasiliana di 37 anni, si occupava di procacciare le donne da far prostituire, lasciando agli altri tre uomini il compito di occuparsi della situazione logistica. I tre affittavano per brevi periodi gli appartamenti situati prevalentemente nel centro storico o nelle campagne circostanti dove ospitare le donne. Si occupavano anche del loro sostentamento e della pubblicazione degli annunci sulle maggiori piattaforme di e-commerce dei siti web dedicati agli incontri. Per i cinque condannati l’Autorità Giudiziaria competente ha emesso pene detentive che vanno dai 4 ai 2 anni secondo le diverse responsabilità penali emerse nel corso delle indagini. (CS)