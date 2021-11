Mondiali Qatar 2022: Italia pesca Nord Macedonia, in finale con Portogallo o Turchia

SORTEGGIO PLAY-OFF QATAR 2022

SEMIFINALI 24 marzo 2021

1 SCOZIA-UCRAINA

2 GALLES-AUSTRIA

3 RUSSIA-POLONIA

4 SVEZIA-REP CECA

5 ITALIA – MACEDONIA DEL NORD

6 PORTOGALLO-TURCHIA

FINALI 29 marzo 2021

VINC GARA 2 -VINC GARA 1

VINC GARA 3- VINC GARA 4

VINC GARA 6- VINC GARA 5

IL REGOLAMENTO Il doppio turno di playoff si giocherà in gara secca, la semifinale in casa della nazionale con il miglior ranking Fifa (novanta minuti ed eventualmente supplementari e rigori). La semifinale sarà disputata il 24 marzo 2022 mentre gli atti conclusivi, abbinati alle semifinali già all’atto del sorteggio, si disputeranno il 29 marzo in casa di una delle due contendenti in base al sorteggio.