L’Azienda Usl di Bologna e Comitato Italiano Paralimpico rinnovano l’accordo per la promozione della attività sportiva per le persone con disabilità. Positivo il bilancio dei primi tre anni di attività.

Sono 136 le persone con disabilità che in ambito metropolitano hanno intrapreso un percorso di attività sportiva adattata, con l’aiuto del Comitato Italiano Paralimpico e dell’Azienda Usl di Bologna. Tra queste, c’è anche chi dello sport ha fatto una nuova esperienza di vita, impegnandosi per traguardi sempre più ambiziosi, premiati anche da vittorie in competizioni paralimpiche.



E’ il frutto del primo triennio di attività della convenzione tra Azienda Usl di Bologna e Comitato Italiano Paralimpico (CIP), avviata nel giugno 2017 con l’apertura del primo Sportello Informativo Sport e Disabilità, presso la Casa dei Risvegli Luca De Nigris in collaborazione con l’associazione Gli amici di Luca odv.

Convenzione che Paolo Bordon, Direttore generale Azienda Usl di Bologna e Luca Pancalli, Presidente Comitato Italiano Paralimpico, hanno recentemente rinnovato per ulteriori 3 anni.



Nemmeno la pandemia ha interrotto l’attività degli Sportelli Informativi. Nonostante le misure di prevenzione, che ne hanno imposto la chiusura nel 2020, Azienda e CIP hanno attivato, infatti, consulenze a distanza, realizzando anche 6 tutorial video con esercizi specifici dedicati a persone con disabilità. I video sono disponibili sul sito amicidiluca.it. Nel primo semestre dello scorso anno, inoltre, è stata avviata la prima esperienza interamente online di Yoga e Meditazione a Raggi Liberi, praticabile da seduti e in carrozzina, con 10 appuntamenti in teleconferenza aperti a tutte le persone con disabilità e ai loro caregiver, ma anche volontari e operatori socio-sanitari.



Gli Sportelli Informativi Sport e Disabilità

Gestiti da Laureati in Scienze Motorie, gli Sportelli Informativi Sport e Disabilità sono attivi presso la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, e le Case della Salute Navile, Reno-Sasso, San Pietro in Casale e Galliera, Vergato. Accolgono le persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, assieme ai loro care giver, interessate a provare o intraprendere una attività sportiva. Gli Sportelli, che operano in rete con i professionisti presenti all’interno delle strutture che li ospitano, sono un punto di contatto qualificato tra la persona con disabilità di qualsiasi tipo e gravità, e di ogni età, e le federazioni sportive del territorio bolognese.

Presso la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, struttura ospedaliera ad alta specializzazione neuro-riabilitativa dell’Azienda Usl di Bologna-IRCCS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna, sono presenti equipe multi professionali per la riabilitazione da neuro lesioni acquisite, per giovani e adulti, con ambulatori dedicati a persone con disabilità affette da malattia di Parkinson, o con esiti di lesione cerebrale e/o di lesione spinale.

Presso le Case della Salute che ospitano lo Sportello sono presenti professionisti sanitari afferenti a diverse realtà aziendali (dipartimento di sanità pubblica, dipartimento socio-sanitario, dipartimento medico, dipartimento cure primarie, dipartimento salute mentale, distretti di committenza e garanzia), coinvolti nei diversi percorsi clinico assistenziali, che collaborano con il referente dello Sportello nella creazione di percorsi di promozione dell’attività motoria e sportiva adattata, in collaborazione con altri professionisti non sanitari degli enti locali, associazioni di volontariato, società sportive, presenti sul territorio.



I primi 3 anni di attività

136 le persone con disabilità che si sono rivolte, ad oggi, agli Sportelli Informativi Sport Disabilità. Età media di 40 anni, un terzo sono donne. Il 54% ha disabilità fisiche, il 17% presenta disabilità intellettivo-relazionali o sensoriali, il 29% disabilità miste o non precisate.



Le discipline sportive più scelte sono state Nuoto, Arrampicata, Danza Sportiva, Tai Chi e Bocce, ma molte altre discipline sono state egualmente apprezzate, come Scherma, Tennis da Tavolo, Tiro a Segno, Yoga, Yoga a raggi liberi, Atletica, Canoa, Hockey in Carrozzina, Basket in Carrozzina, Basket in Piedi, Canoa e Kayak, Ciclismo, Equitazione, Gruppi di Cammino, Sitting Volley, Tiro con L’arco, Pallavolo, Scacchi, Showdown, Torball, Trial-O. Ad oggi, sono state proposte ed intraprese 27 discipline di sport adattato.



Sport e Disabilità. Il percorso

L’accesso allo Sportello è diretto, o su indicazione del Medico di medicina generale, di un riabilitatore o di un Medico dello sport. La scelta della disciplina sportiva viene studiata e concordata con la persona, tenendo conto dei desideri, delle possibilità di realizzazione pratica e dell’eventuale giovamento sotto il profilo delle capacità funzionali. L’operatore dello Sportello segue personalmente le fasi di avvio della pratica sportiva adattata, accompagnando la persona sino all’ingresso nella struttura sportiva individuata.



Attraverso il lavoro degli operatori dello Sportello, che incrociano quotidianamente desideri e aspettative delle persone con disabilità, la convenzione Azienda Usl di Bologna/CIP si propone di potenziale la rete territoriale di opportunità sportive, accoglienti e qualificate, a disposizione delle persone con disabilità.



Tutti gli Sportelli sono gestiti da professionisti laureati in scienze motorie, affiancati, caso per caso, dal fisioterapista e/o dall’educatore, con la collaborazione del servizio di Medicina dello Sport dell’Azienda Usl di Bologna. Gli operatori sanitari della Casa della Salute, inoltre, hanno ricevuto una particolare formazione per accompagnare le persone con disabilità motoria, sensoriale e psichica a partecipare alla pratica sportiva adattata.