Incidente in via Magliana, autobus sbatte contro auto in sosta, morto l’autista

Il conducente di un autobus di linea Tpl è finito contro le auto in sosta ed è morto, presumibilmente in seguito a un malore: è accaduto sulla via Magliana, a Roma. Sul posto è intervenuto il Gruppo IX Eur della polizia locale di Roma Capitale.

Il conducente, un uomo italiano di 45 anni, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. Nessun passeggero era a bordo al momento dell’incidente. Accertamenti sono in corso per ricostruire esatta dinamica dei fatti.