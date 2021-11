Donne e Lavoro, futuro e prospettive a Marcianise il 29

Lunedì 29 novembre alle 16.30, presso il Palazzo ex Monte dei Pegni, si terrà un convegno dal titolo ‘Donne e Lavoro, futuro e prospettive’, organizzato dall’Ambito C05, in collaborazione con la cooperativa Spazio Donna e con l’associazione Giovani per l’Europa.

Futuro e prospettive

Durante i lavori saranno presentati i risultati del progetto AVANTI e seguirà un dibattito sul tema della condizione lavorativa delle donne tutte, in particolare di quelle più vulnerabili. Interverranno Francesca Tortora, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Marcianise, Sara Mezzacapo, Assessora alle Politiche Sociali Comune di Marcianise, Franca Nubifero, Coordinatrice dell’Ufficio di Piano Ambito C05, Carla Iuliano, Psicologa della Coop. Spazio Donna, Filomena Petito Coordinatrice del Progetto Avanti di Giovani per l’Europa, Giovanni Viggiano, Giurista del Lavoro, Esperto in Diritto e Politiche del Lavoro, Teresa Marzano Coordinatrice Donne CISL Caserta, modererà Ilenia Sanzo, Coordinatrice Coop. Spazio Donna.