Belen dà “scandalo” in un locale: “Ma cosa sta facendo?”

Belen Rodriguez, in un modo o nell’altro, riesce sempre a far parlare di sé. Fino a pochi mesi fa è stata protagonista di una clamorosa “rissa” sociale con l’ex Antonino Spinalbese e l’oggetto del contendere era la figlia Luna Marì, senza dimenticare le accuse per nulla velate rivolte ad un altro ex, Stefano De Martino, di averla tradita.

Ultimamente c’è stata la storia con Elio Lorenzoni, già naufragata secondo i ben informati di gossip, successiva al momento difficile che la showgirl ha vissuto. Ultimamente sta tornando a postare con una certa continuità sui social e proprio una sua foto ha scatenato l’indignazione dei follower.

Il post di Belen della discordia

Nel suo ultimo post Belen ha pubblicato una foto in un noto ristorante milanese che la ritrae insieme a 3 amici: Patrizia Griffini, Francesco Bega e Francesca Bonfanti. C’è stato un particolare che non è sfuggito ai follower: Belen nella foto è ritratta con una sigaretta accesa tra le mani.

I detrattori hanno subito attaccato la showgirl argentina dicendogliene di tutti i colori. “Questi fanno sempre quello che vogliono… Fumano nei locali, non pagano nulla… E poi piangono quando non lavorano più” – ha scritto qualcuno, mentre un altro utente ha commentato: “Ma non è vietato fumare sigarette nei luoghi al chiuso? Questa si crede il Dio in terra”, o ancora: “Che mancanza di classe”.

Recentemente Belen è stata coinvolta in un un’altra polemica relativa alla sua “facilità” di cambiare uomini, accuse alle quali lei ha replicato invitando gli hater a fare un po’ di sesso. Chissà se replicherà anche questa volta, ma intanto già c’è stata una levata di scudi da parte dei suoi sostenitori che invece l’hanno difesa.

“Decine di commenti su una sigaretta. Nel caso non ve ne siate accorti siamo usciti dal medioevo, esistono le sale fumatori, esistono locali che permettono di fumare a chiusura, esistono persone che bevono e fumano anche nella vostra triste vita. Se la gente criticasse meno, quanto andrebbe meglio il mondo!” – ha tuonato un follower, mentre c’è chi a scritto: “La sigaretta la esibisce apposta per vedere i boccaloni che così fanno 20000 commenti sulla cosa. Altrimenti magari i commenti sarebbero stati troppo pochi, brava Belen”.

