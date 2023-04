Bimbo di 4 anni ingoia una moneta, poi arriva la scoperta choc al Pronto Soccorso

Pubblicato il 6 Aprile, 2023

Nell’ospedale di Omegna, situato nella provincia di Verbano Cusio Ossola, in Piemonte, si sarebbe verificato un caso sospetto di negligenza medica. In particolare, un bambino rischiava di soffocare e la madre ha denunciato di aver ricevuto scarsa assistenza. Gli infermieri non avrebbero eseguito una radiografia e avrebbero suggerito alla donna di somministrare al bambino dei grissini, a loro dire utili per far transitare la moneta bloccata nell’esofago. Tuttavia, la madre non si è fidata della raccomandazione e, fortunatamente, il bimbo si è salvato. La famiglia vive a Feriolo, un sobborgo di Baveno, con il marito e tre figli. Il più giovane, mentre guardava i cartoni animati a letto, ha accidentalmente ingerito la moneta mentre giocava.

I fatti

La madre ha immediatamente notato l’accaduto e ha contattato il marito per trasportare il loro figlio al vicino pronto soccorso di Omegna. Dopo una visita medica, il bambino è stato dimesso senza aver effettuato una radiografia, come riportato dalla madre al Corriere della Sera. Non seguendo il consiglio dei medici, la madre ha deciso di trasferire il figlio presso l’ospedale di Novara, dove è stato avvertito di aver commesso un errore e di aver peggiorato la situazione.

Nonostante il bambino sia stato dimesso, continuava a lamentarsi e i genitori hanno scelto di portarlo all’ospedale di Verbania. Solo in quel momento hanno scoperto che il pronto soccorso di Omegna aveva richiesto una radiografia per il consulto, ma che questa non era stata effettuata. Anche l’ospedale di Verbania ha inizialmente negato la radiografia, ma successivamente, in pediatria, hanno acconsentito. Il paziente è stato quindi trasferito d’urgenza a Novara e sottoposto ad un intervento in anestesia totale per rimuovere la moneta con un sondino inserito dalla bocca. Dopo sette ore di attesa, la famiglia è stata finalmente in grado di tornare a casa con il loro figlio. Tuttavia, ora la madre sta considerando di denunciare il caso ai carabinieri.