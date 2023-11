Calcio, due gare a rischio: sta nevicando

Pubblicato il 26 Novembre, 2023

Due gare sono a rischio rinvio, a causa del maltempo che ha colpito l’Italia in queste ore. Si tratta di due gare che si sarebbero duvute giocare in Basilicata, in luoghi dove attualmente nevica.

Le gare a rischio per maltempo

Sono a rischio due gare di Serie C, girone C, parliamo più esattamente di Sorrento- Monopoli e Picerno- Avellino. Quest’ultimo, tra l’altro, è considerato il big match del weekend di Serie C visto che entrambe le squadre sono seconde a pari punti (26) e devono rispondere alla vittoria di ieri della prima, la Juve Stabia, vittoriosa sul campo del Messina.

