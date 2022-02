Calciomercato Napoli: Ghoulam verso la Lazio e intanto la Juve prepara l’assalto a Koulibaly

Importanti movimenti si registrano in casa Napoli, soprattutto in uscita. Non è un mistero che De Laurentiis voglia abbassare il tetto ingaggi, situazione che rischia di veder partire molti big. Tra questi c’è Insigne, promesso sposo al Toronto.

Altro giocatore con la valigia pronta è Ghoulam, che in scadenza di contratto a fine stagione saluterà gli azzurri. L’addio del terzino però potrebbe essere anticipato di qualche mese.

Su di lui è vivo l’interesse della Lazio, dove l’algerino troverebbe il suo mentore Sarri, col quale ha raggiunto le vette più alte della sua carriera. Il Napoli non si opporrebbe ad una sua partenza già a gennaio, ma sarebbe difficile trovare un sostituto in così breve tempo.

I rumors di mercato però non finiscono qui. La Juve è stanca di aspettare De Ligt, che non si è mai completamente integrato con l’idea di calcio italiano. Probabile la sua partenza in estate. La Juventus avrebbe quindi bisogno di un difensore centrale affidabile di grande esperienza internazionale, cose che garantirebbero il gigante senegalese.

Sarà d’accordo De Laurentiis?