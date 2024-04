Il cane più ricco del mondo adotta una cagnolina salvandola da maltrattamenti e isolamento

Pubblicato il 16 Aprile, 2024

Gunther VI, il cane più ricco del mondo, ha adottato un cane lupo femmina di appena un anno di nome Cindy, salvandola da una vita di maltrattamenti e di isolamento. Potrebbe sembrare un pesce d’aprile in ritardo, invece è una vicenda assolutamente vera che sembra ricalcare quelle dei film Disney.

La storia di Gunther VI e Cindy

Domani, mercoledì 17 aprile, Gunther VI adotterà ufficialmente Cindy al Rifugio Barattieri ad Arzago d’Adda, dove lavorano le associazioni Gaia Animali & Ambiente e Diamoci la Zampa.

Cindy è una lupacchiotta dolce e mansueta di circa un anno, che finora aveva vissuto con una famiglia che le voleva bene. Le cose sono cambiate radicalmente quando la coppia ha avuto un bambino e ha relegalo Cindy in una cantina buia. Una decisione sicuramente discutibile, poiché la scienza ha confermato che i bambini crescono meglio con un animale al loro fianco, ma questa è un’altra storia.

Cindy sembrava destinata a vivere rinchiusa in una cantina buia, quando grazie ad una segnalazione è intervenuta l’associazione Gaia Animali & Ambiente che l’ha portata nel suo rifugio, come riportato dall’Ansa. La lupacchiotta era in attesa che qualcuno venisse a prenderla e quel qualcuno è arrivato: Gunther VI, che ha adottato la cucciolona tramite la Gunther Trust che gestisce il patrimonio del pastore tedesco. Per la storia simile a quella di Cenerentola, Cindy è stata ribattezzata Cynderella.

Come ha fatto Gunther VI a diventare il cane più ricco del mondo?

Gunther VI è discendente di Gunther III, il pastore tedesco adottato dalla contessa Karlotta Von Liebenstein durante un suo soggiorno in Toscana che gli lasciò in eredità il suo immenso patrimonio. La contessa fu molto colpita dal nome dell’animale, lo stesso del figlio deceduto in un incidente stradale, al quale si legò moltissimo. Visse il resto della vita con l’amato cane, intestando tutto ad un trust che avrebbe dovuto gestire il patrimonio di Gunther III e di tutti i suoi discendenti, come riportato dall’Ansa.

Gunther è diventato così il cane più ricco del mondo, una storia incredibile alla quale Netflix ha dedicato una serie intitolata “I milioni di Gunther”. Il simpatico pastore tedesco ha un patrimonio di 500 milioni di dollari, comprensivo di uno yacht, una villa alle Bahamas, una BMW e svariate proprietà in Italia. Inoltre al suo servizio ci sono 27 dipendenti, tra cui un autista personale, un cuoco e un personal trainer.

