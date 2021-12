Fabio Cannavaro ‘a passeggio’ in terra pontina: le foto su Instagram

190 km in biciletta, così, per allenarsi. Questa la distanza percorsa oggi da Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia campione del mondo di calcio 2006.

Un percorso che lo ha portato da Napoli (stasera era al ‘Maradona’ per assistere a Napoli Atalanta) fino a Gaeta e ritorno.







E’ stato lo stesso ex campione a raccontare la sua ‘impresa’ con un post su Instagram. Nessun commento, solo le foto del bellissimo lungomare Caboto a testimoniare che era tutto vero.

La ‘passeggiata’, affrontata assieme ad alcuni amici, è stata la scusa per fare una capatina in terra pontina per l’ex calciatore, alla ricerca di una squadra dopo la fine della sua avventura da allenatore in Cina.