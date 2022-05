Chiara Ferragni, anche il compleanno sarà festeggiato in Sicilia

Pubblicato il 6 Maggio, 2022

Dopo la sua bella menzione nella tesina di terza media da parte dell’adolescente nota sul social network Tik Tok, per Chiara Ferragni si avvicina il compimento dei suoi 35 anni, che avverrà ufficialmente domani sabato 7 maggio.

Anche il compleanno in Sicilia

Per i festeggiamenti del suo compleanno anche questa volta Chiara Ferragni ha scelto la Sicilia, dopo il matrimonio con Fedez fatto in mezzo al barocco di Noto nel 2018 e secondo quanto detto già dai quotidiani locali la nota influencer sarebbe atterrata già a Palermo per trascorrere un weekend in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici più stretti. Oltre a lei nel capoluogo siciliano sono giunti anche alcuni degli invitati tra i quali la sua migliore amica Veronica Ferraro, che si starebbe già godendo la spiaggia di Cefalù.

Il resort scelto per l’occasione

La location scelta dalla stessa Chiara Ferragni è Villa Igea, un resort con villa e con affaccio sul mare sempre a Palermo e durante l’attesa del grande evento avrebbe già scattato delle foto panoramiche all’interno del resort e dei suoi grandi saloni. Oltre a ciò avrebbe anche passeggiato per il centro storico di Palermo tra i Quattro Canti e piazza Pretoria e avrebbe già fatto una cena su una delle terrazze degli hotel di lusso del capoluogo siciliano.

I nonni materni artefici del legame con l’Isola

Uno dei motivi per cui Chiara Ferragni conferma il suo legame con la Sicilia sta nelle origini dei nonni materni, che sono emigrati in Lombardia per lavoro. Inoltre la madre Marina Di Guardo, lombarda di nascita, ma di famiglia sicula, si trova già sull’Isola per promuovere il suo romanzo “Dress Code rosso sangue”.