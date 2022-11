Chiara Nasti, gli hater non perdonano: “Hai svaccato anche tu?”

Pubblicato il 23 Novembre, 2022

Neanche la nascita del piccolo Thiago, tutta documentata con tanto di foto sui social, ha portato un po’ di tranquillità tra le pagine Instagram di Chiara Nasti che deve fare i conti con gli insulti degli hater.

Molte persone, con commenti decisamente squallidi, hanno insinuato che il figlio non fosse di Zaccagni, giocatore della Lazio, ma del giallorosso Zaniolo.

Questa però non è l’unica polemica social, infatti gli hater hanno vomitato su di lei una raffica di insulti dopo che l’influencer ha postato sui social una foto in cui si mostra con una tuta aderente.

“Allora svacchi anche tu?”, il popolo social attacca Chiara Nasti per un vecchio post

Da dove nasce quest’odio social? In realtà è tutta colpa di un precedente post, dove la Nasti accusava le donne incinte di “svaccare” e di mettere su troppi chili dopo una gravidanza.

Già Chiara Nasti fu vittima di bodyshaming a luglio, quando mostrò il suo pancione al quinto mese di gravidanza. In quell’occasione gli hater non persero tempo per punzecchiarla sul fatto di aver messo su qualche chilo di troppo.

Gli utenti se la sono legata al dito e hanno continuato a beccare la Nasti con commenti non proprio lusinghieri. “Alla fine sei svaccata come noi comuni mortali complimenti” – scrive un’utente.

Un’altra utente, ancora più sferzante, commenta: “Ma come!? Non eri quella che non svaccava? Sembra Ti sia rimasto un altro bambino in pancia… il karma amo’!”.

Al momento Chiara Nasti non ha risposto alle accuse di “svaccamento”, ma continua ad essere molto attiva sui social dove pubblica diverse foto e Storie con il piccolo Thiago in bella mostra.