Il comune annuncia 11 nuovi autovelox e Fleximan ne abbatte 3 in 24 ore

Ormai è guerra aperta tra Fleximan e i Comuni di Vezzano Ligure e Bolano, dopo che nella zona sono stati abbattuti ben 3 autovelox. Il pubblico social è sempre più spaccato: da un lato ci sono i sostenitori di Fleximan, che lo hanno eletto a giustiziere ed eroe, ma da un altro lato molti lo criticano sostenendo che gli autovelox sono un deterrente per chi corre a folli velocità, senza dimenticare che i soldi per ripristinare i dispositivi sono dei contribuenti, quindi dei cittadini.

Inoltre ultimamente Fleximan ha abbattuto un autovelox in Veneto, poco distante dal luogo dove si verificò un tragico incidente lo scorso 6 luglio che costò la vita a Mattia Antoniello, di due anni, suo papà Marco di 47, e la nonna materna Maria Grazia Zuin di 64, travolti dall’Audi guidata dalla 31enne tedesca Angelika Hutter.

Fleximan in azione anche in Liguria

Fleximan, o presumibilmente un suo emulatore, è arrivato anche in Liguria e a pochi giorni dall’annuncio dell’acquisto di undici nuovi velox box (6 per Vezzano e 5 per Bolano), ne ha abbattuti nelle ultime 24 ore 3 dei precedenti già installati.

Alberto Battilano, sindaco di Bolano dove è stato abbattuto il terzo rilevatore della velocità, ha annunciato che non si arrenderà: “È un reato oltre che un’azione ingiustificata perché non cambia nulla rispetto ai limiti di velocità già previsti su quelle strade, che vanno rispettati, e tanti cittadini ci chiedono di mettere l’autovelox anche su altre strade”.

Anche Massimo Bertoni, sindaco di Vezzano, è sul piede di guerra e ha denunciato il tutto ai carabinieri e alla polizia municipale che hanno avviato le indagini. “Sono gesti ingiustificati – ha detto alla Gazzetta di Spezia il primo cittadino – in quanto rivolti contro strumenti di prevenzione posizionati nel centro urbano. I box sono stati posizionati nei pressi delle due farmacie, nel tratto all’ingresso e all’uscita da Ceparana, quindi in punti importanti, per la sicurezza delle persone”.

Le multe

L’anno scorso gli autovelox dei due comuni spezzini hanno elevato 11.000 verbali per violazioni al Codice della Strada commesse tra i due paesi: 6.000 a Bolano e quasi 4.800 a Vezzano.

Come ha spiegato il Comandante della Polizia Locale di Vezzano e Bolano Fleximan ha abbattuto i dispositivi posizionati a Buonviaggio, Piano di Valeriano e Ceparana, che non sono autovelox ma contenitori messi in zone strategiche, al cui interno saranno poi inserire le apparecchiature mobili. “Devono avere un effetto deterrente” – ha spiegato il comandante.

