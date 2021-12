COVID-ITALIA: ancona il segno + su terapie intensive. Tasso di positività al 3,2%

Covid in Italia 9.503 nuovi casi con 301.560 tamponi e 92 morti

Tasso di positività al 3,2%. Salgono terapie intensive e ricoveri ordinari. I guariti odierni sono 5.567

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 9.503 nuovi casi di coronavirus. I tamponi effettuati sono stati 301.560, per un tasso di positività del 3,2% (in aumento dello 0,3% rispetto a domenica). I decessi sono stati 92 (contro i 43 di ieri). Salgono le terapie intensive (+7) e i ricoveri ordinari (+282). I guariti sono 5.567.

Alle 05:40 del 06/12 il totale delle vaccinazioni è 98.729.849.

Il totale delle persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino è 42.658.207.

I numeri della pandemia

Sono 743 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.879, ovvero 282 in più rispetto a ieri. Sono invece 235.835 gli attualmente positivi al Covid nel nostro Paese, 3.835 in più nelle ultime 24 ore