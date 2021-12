COVID-ITALIA: cresce il numero dei no-vax in terapia intensiva+32%.

Alle 05:32 del 08/12 il totale delle vaccinazioni è 99.792.722. Il totale delle persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino è 42.706.047.

Cresce il numero di no vax in terapia intensiva: +32% – Diminuiscono invece, nelle ultime due settimane, i ricoveri di chi ha completato il ciclo vaccinale, -33%

Nelle ultime due settimane crescono ancora i pazienti no vax in terapia intensiva (+32%), mentre continuano a diminuire quelli vaccinati (-33%). E, tra i ricoverati in gravi condizioni, non ci sono soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi. I dati, della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, mostrano inoltre nell’ultima settimana un incremento del 10,1% delle ospedalizzazioni per Covid.

Covid, in Italia 17.959 nuovi casi con 564.698 tamponi e 86 morti

Il tasso di positività si attesta al 3,2, in forte aumento rispetto al 2,3% del giorno precedente. Guarite 9.540 persone.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.959 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 564.698 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 3,2, in forte aumento rispetto al 2,3% del giorno precedente. Solo oggi i decessi sono stati 86, che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 134.472