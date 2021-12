COVID-PIEMONTE: oltre 1000 i nuovi casi +43 in terapia intensiva

I ricoverati in terapia intensiva sono 43 +4 rispetto a ieri. Nessun decesso

Sono 1.165 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 462 dopo test antigenico), pari al 2,7% di 42.427 tamponi eseguiti, di cui 32.354 antigenici. Dei 1.165 nuovi casi gli asintomatici sono 699 (60%). Il totale dei casi positivi diventa 411.878.

I ricoverati in terapia intensiva sono 43 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 453 (-10).

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19. Il totale rimane 11.909 deceduti risultati positivi al virus.