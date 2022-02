Covid: Variante Omicron 2 arriva anche in Puglia

Omicron 2 arriva anche in Puglia. Lo conferma il laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata di Putignano. La nuova variante, denominata scientificamente “varinate Ba.2”, sarebbe più contagiosa di Omicron 1. In Puglia è stata individuata dal sequenziamento di un tampone positivo effettuato su una donna di 56 anni della provincia di Brindisi, anche se i tecnici del laboratorio di epidemiologia molecolare del Policlinico di Bari sono a lavoro per confermare la presenza del nuovo ceppo nella provincia di Bari. Nonostante sia molto contagiosa, Omicron 2, secondo i dati analizzati, non porterebbe a un alto rischio di ospedalizzazione per i contagiati.